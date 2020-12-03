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Глава МИД Канады: Александру Лукашенко недостает легитимности, чтобы оставаться на посту

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Канады: Александру Лукашенко недостает легитимности, чтобы оставаться на посту
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президенту Белорусии Александру Лукашенко не хватает легитимности, чтобы оставаться на этом посту, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, выступая на министерской встрече ОБСЕ.

По его словам, Канада будет продолжать настаивать на реализации рекомендаций, которые были вынесены в рамках доклада Московского механизма (ОБСЕ), "в том числе освобождения незаконно задержанных, субстантивного диалога между властями и оппозицией для мирного урегулирования и прекращения документально подтвержденного насилия со стороны властей".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что готова возглавить Белоруссию во время "переходного периода".

НС

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