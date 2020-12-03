Трамп отказался отвечать на вопрос, доверяет ли он министру юстиции США

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3 декабря 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CBS

президент США Дональд Трамп, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 3 декабря, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он действующему министру юстиции страны Уильяму Барру.

Американский лидер, отказавшись отвечать на вопрос о доверии к главе Министерства юстиции США, подчеркнул, что об этом его следует спросить через несколько недель.

В минувший вторник Уильям Барр признал, что проверки, проведенные его ведомством в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР), к настоящему моменту не выявили масштабных фальсификаций на прошедших в начале ноября всеобщих выборах в США. В избирательном штабе Дональда Трампа подвергли достоверность слов главы Минюста сомнению, заявив, что проверок как таковых проведено не было.