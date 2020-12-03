Трамп угрожает заблокировать военный бюджет США из-за действий IT-компаний и соцсетей

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3 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о намерении заблокировать военный бюджет, если законодатели не изменят закон о работе интернет-компаний. По мнению американского лидера, IT-гиганты должны нести наказание за цензуру в социальных сетях.



Трамп считает, что информационные компании относятся предвзято к существующей в стране политической системе. Они пытаются склонить американцев к консервативной точке зрения. Исправить ситуацию можно путём отмены закона об этике в сфере коммуникаций. Закон не признаёт издателями информационные компании. Это позволяет им избежать судебных разбирательства за размещение неугодной президентской администрации информации в сети.



Трамп особо возмущён тем, что такие площадки как "Твиттер" и "Фейсбук" неоднократно отмечали его посты как несоответствующие действительности. IT-компании объясняют блокировку высказываний президента и других политиков исключительно как борьбу с дезинформацией.



Попытка заблокировать военный бюджет через принятие какого-либо закона является классическим ходом политиков. Раздражающая Трампа правовая норма может быть отменена только по решению законодателей. По этой причине глава Белого дома пытается прицепить любое возможное условие к оборонному бюджету, рассчитывая, что законодатели закроют на всё глаза ради удовлетворения интересов армии.

Ранее мы сообщали, что ведущие американские СМИ и соцсети объявили байкот Трампу и по сути совершили госпереворот.