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Ведущие СМИ США устроили «госпереворот» и выиграли выборы

Четвёртая власть становится первой. Вот почему диктаторы её уничтожают.

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущие СМИ США устроили «госпереворот» и выиграли выборы

Америка уже месяц живёт в условиях государственного переворота. Но совершили его не политики, а крупнейшие в мире американские СМИ, которые свергли действующего президента Дональда Трампа.

Впервые в мире о победе на выборах президента объявили средства массовой информации. Они и продолжают удерживать общественное мнение в этом фарватаре, чтобы у избирателей не было сомнений в победе Байдена, считает журналист-международник Юрий Сигов.

Первым объявила о победе Байдена телекомпания CNN сразу же после окончания выборов. Выступление действующего президента было прервано сразу тремя главными телеканалами Америки. Одновременно крупные социальные сети - Facebook, Google и Twitter - практически полностью парализовали попытки Трампа донести свою позицию до рядовых граждан.  Напротив, ни один материал против Байдена, о коррупции его семьи, не покинули в эти дни редакционные кабинеты. И президент сверхдержавы ничто с этим не смог сделать.

Конечно, этому предшествовало публичное унижение Трампа все четыре года президентства ведущими СМИ США, которые были против его избрания и которые привыкли, чтобы с их мнением считались. Теперь, когда Карфаген разрушен, кто будет править Америкой? Эксперты считают, что не политики, а владельцы соцсетей, газет, телеканалов, интернета. Либо они сметут и Байдена. Совершенно понятно, зачем Америке заторможенный президент с деменцией - чтобы не мешал управлять страной.

ПВ

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