Итальянец прошел 450 километров пешком, чтобы «выпустить пар» после ссоры с женой

Житель итальянского города Комо прошагал 450 километров не останавливаясь, чтобы "выпустить пар" после ссоры с супругой. Согласно последней информации журналистов, итальянец шел в течение недели.
Мужчину в два часа ночи остановила на автодороге у побережья Адриатического моря полиция города Фано, расположенного в провинции Пезаро-Урбино. 48-летний уставший и замерзший итальянец сообщил, что прошел 450 километров, чтобы успокоиться после семейного скандала. Целью его путешествия являлся городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница святого Падре Пио. Еду и питье, по словам итальянца, ему предоставляли встречные люди.
Супруга мужчины, узнав, где он находится, приехала в Фано, чтобы забрать его и заплатить штраф в размере 400 евро за то, что он нарушил ночной комендантский час.
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