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Итальянец прошел 450 километров пешком, чтобы «выпустить пар» после ссоры с женой

, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: il Resto del Carlino

Итальянец прошел 450 километров пешком, чтобы «выпустить пар» после ссоры с женой
дорога в Италии, pixabay.com

Житель итальянского города Комо прошагал 450 километров не останавливаясь, чтобы "выпустить пар" после ссоры с супругой. Согласно последней информации журналистов, итальянец шел в течение недели.

Мужчину в два часа ночи остановила на автодороге у побережья Адриатического моря полиция города Фано, расположенного в провинции Пезаро-Урбино. 48-летний уставший и замерзший итальянец сообщил, что прошел 450 километров, чтобы успокоиться после семейного скандала. Целью его путешествия являлся городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница святого Падре Пио. Еду и питье, по словам итальянца, ему предоставляли встречные люди. 

Супруга мужчины, узнав, где он находится, приехала в Фано, чтобы забрать его и заплатить штраф в размере 400 евро за то, что он нарушил ночной комендантский час.

ЕТ

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