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Киевский политолог Бортник назвал обязательные условия для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский политолог Бортник назвал обязательные условия для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киевский политолог Руслан Бортник перечислил обязательные условия, которые необходимо выполнить, чтобы вернуть территории, занимаемые непризнанными ДНР и ЛНР, в состав Украины. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с журналистами.

Бортник отметил, что необходимо «переучредить» Украину, ввести «новые правила игры», которые бы предусматривали, в частности, децентрализацию страны, необходимую для возвращения Донецка и Луганска. Кроме того, следует принять новую Конституцию, процитировал аналитика «ПолитНавигатор». Руслан Бортник указал на то, что в настоящий момент не работают порядка двадцати статей Основного закона государства.

Как сообщалось ранее сегодня. киевская делегация на переговорах по Донбассу выступила с заявлением, где говорится, что Россия может в будущем признать независимость ДНР и ЛНР.

ДЦ

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