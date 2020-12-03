ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Латвии наметился коллапс в системе здравоохранения

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Латвии наметился коллапс в системе здравоохранения
врач, фото:istockphoto.com

Даже самые строгие ограничения для борьбы с коронавирусом не смогут улучшить сложившуюся ситуацию в больницах Латвии, считает глава Службы неотложной медицинской помощи страны Лиене Ципуле.

Приемные отделения многих медучреждений закрыты, некоторые больницы прекратили плановое лечение, и в ближайшее время, по всей видимости, оно будет прекращено по всей Латвии, сообщила Ципуле, передает RT. "В определенной мере признаки коллапса в системе уже есть... Возможно, это еще не совсем коллапс, однако мы близки к этому состоянию", - сказала она.  Усугубляет положение и то, что болеют сами врачи.

НС

В мире

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир: Россия «захватила и оккупировала» Курилы

Россия «захватила и оккупировала» Курильские острова. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Кан Чан Ир, новый южнокорейский посол в Японии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью