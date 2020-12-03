В Латвии наметился коллапс в системе здравоохранения
3 декабря 2020, 17:14[ «Аргументы Недели» ]
Даже самые строгие ограничения для борьбы с коронавирусом не смогут улучшить сложившуюся ситуацию в больницах Латвии, считает глава Службы неотложной медицинской помощи страны Лиене Ципуле.
Приемные отделения многих медучреждений закрыты, некоторые больницы прекратили плановое лечение, и в ближайшее время, по всей видимости, оно будет прекращено по всей Латвии, сообщила Ципуле, передает RT. "В определенной мере признаки коллапса в системе уже есть... Возможно, это еще не совсем коллапс, однако мы близки к этому состоянию", - сказала она. Усугубляет положение и то, что болеют сами врачи.
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