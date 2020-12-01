Латвийскую Службу неотложной помощи «подкосил» коронавирус

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1 декабря 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Более 100 работников Службы неотложной медицинской помощи Латвии болеют коронавирусом или имеют статус контактного лица. Кто же поможет тогда инфицированным Латвии?

Директор Службы неотложной помощи Лиене Ципуле встревожена ситуацией:

«Ситуация в службе достигла тревожного уровня. Но это совсем не означает, что кто-то из пациентов будет оставлен без помощи. Неотложная помощь в настоящее время работает в усиленном режиме, а система здравоохранения стоит на пороге серьезных вызовов. Нужно признать, что в настоящее время мы сталкиваемся с дилеммой: не можем бесконечно перепрофилировать кровати только для пациентов с коронавирусом».

Г-жа Ципуле призвала латвийцев сохранять рациональное мышление во время болезни, поскольку не всем пациентам требуется стационарное лечение.

Правительство Латвии высказало мнение, что ЧС в стране могут продлить до 11 января.