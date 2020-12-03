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Для путешествий могут ввести сертификаты вакцинации

, 16:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Для путешествий могут ввести сертификаты вакцинации
фото Globallookpress.com/ Vincent Isore via www.imago-imag

Всемирная организации здравоохранения рассматривает возможность введения «электронных сертификатов вакцинации». Они будут нужны для поездок по миру.

Власти стран получили очередную антикоронавирусную рекомендацию ВОЗ. Им предлагается отказаться от «паспортов иммунитета» для выздоровевших от коронавируса. Вместо этого предлагается ввести электронные сертификаты вакцинации.

«Мы очень внимательно изучаем использование технологий», — говорят представители ВОЗ: «Одно из предложений связано с введением практики получения электронного сертификата вакцинации».

Пандемия стала главным вызовом человечеству в 2021 году. От коронавируса уже умерли больше 1,5 миллионов человек.

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