Для путешествий могут ввести сертификаты вакцинации
3 декабря 2020, 16:02[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Всемирная организации здравоохранения рассматривает возможность введения «электронных сертификатов вакцинации». Они будут нужны для поездок по миру.
Власти стран получили очередную антикоронавирусную рекомендацию ВОЗ. Им предлагается отказаться от «паспортов иммунитета» для выздоровевших от коронавируса. Вместо этого предлагается ввести электронные сертификаты вакцинации.
«Мы очень внимательно изучаем использование технологий», — говорят представители ВОЗ: «Одно из предложений связано с введением практики получения электронного сертификата вакцинации».
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