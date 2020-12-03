Алиев перенес приуроченный к событиям в Карабахе День Победы

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3 декабря 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Ильхам Алиев, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Празднование в Азербайджане приуроченного к недавним событиям в Нагорном Карабахе Дня Победы, которое планировалось отмечать каждый год 10 ноября, решено перенести на более раннюю дату в знак солидарности с Турцией.

10 ноября в Турции является днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о переносе даты на 8 ноября, сообщается на сайте Минобороны АР. Отмечается, что "освобождение сердца Карабаха, города Шуша, 8 ноября сыграло решающую роль в определении исхода войны, приведя к поражению политического и военного руководства Армении и прекращению боевых действий".

В этот день будут как массовые праздничные мероприятия, так и отдание почестей погибшим в военном конфликте.