Алиев перенес приуроченный к событиям в Карабахе День Победы
3 декабря 2020, 15:57[ «Аргументы Недели» ]
Празднование в Азербайджане приуроченного к недавним событиям в Нагорном Карабахе Дня Победы, которое планировалось отмечать каждый год 10 ноября, решено перенести на более раннюю дату в знак солидарности с Турцией.
10 ноября в Турции является днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о переносе даты на 8 ноября, сообщается на сайте Минобороны АР. Отмечается, что "освобождение сердца Карабаха, города Шуша, 8 ноября сыграло решающую роль в определении исхода войны, приведя к поражению политического и военного руководства Армении и прекращению боевых действий".
В этот день будут как массовые праздничные мероприятия, так и отдание почестей погибшим в военном конфликте.
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