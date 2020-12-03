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Россия и Китай увеличат торговый оборот при помощи цифровых коридоров

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Китай увеличат торговый оборот при помощи цифровых коридоров

Из-за пандемии торговля между Россией и Китаем сократилась на 2%. Чиновники считают, что падение можно остановить посредством создания цифровых коридоров между государствами ЕАЭС и КНР.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о важности развития сотрудничества Москвы и Пекина в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Китай играет во внешнеторговом обороте России большую роль. На его долю приходится порядка 17% поставляемых в Россию товаров. И, наоборот, наша доля во внешнеторговом обороте Китая всего 2%.

Цифровые технологии, по мнению Мишустина, позволят лучше организовать работу транспорта и логистических компаний. Новая система сократит сроки пассажирских и грузовых перевозок. Документы на перевозимый товар планируется подготавливать ещё до того, как состав будет подходить к границе. Эксперты не исключают, что новой платформой сотрудничества между государствами станут китайские технологии.

ПВ

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