Саркози заявил, что Валери Жискар д’Эстен воплощал честь Франции

Аргументы Недели → В мире 13+

3 декабря 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Николя Саркози. Фото: сайт Кремля

Скончавшийся экс-президент Валери Жискар д’Эстен внес большой вклад в развитие политики Франции и страна может гордиться им. Об этом заявил бывший французский президент Николя Саркози.

Он подчеркнул, что Жискар д’Эстен воплощал честь Франции, был восхищавшим его человеком, обсуждение актуальных проблем с которым всегда доставляло Саркози удовольствие.

Саркози также отметил, что Валери Жискар д’Эстен, всю свою жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями.

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался на 95 году жизни.