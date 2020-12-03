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Саркози заявил, что Валери Жискар д’Эстен воплощал честь Франции

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Саркози заявил, что Валери Жискар д’Эстен воплощал честь Франции
Николя Саркози. Фото: сайт Кремля

Скончавшийся экс-президент Валери Жискар д’Эстен внес большой вклад в развитие политики Франции и страна может гордиться им. Об этом заявил бывший французский президент Николя Саркози.

Он подчеркнул, что Жискар д’Эстен воплощал честь Франции, был восхищавшим его человеком, обсуждение актуальных проблем с которым всегда доставляло Саркози удовольствие.

Саркози также отметил, что Валери Жискар д’Эстен, всю свою жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями.

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался на 95 году жизни.

ДВа

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