Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался на 95 году жизни. В Фонде имени д’Эстена назвали причину смерти экс-президента. Французский политик умер от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
В последний путь бывшего французского лидера проводят только люди из самого близкого круга в условиях ограничений.
Д’Эстен начал болеть в сентябре. Врачи диагностировали пневмонию. Ковид у д’Эстена не выявили и после курча лечения выписали.
В середине ноябре политика вновь госпитализировали из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции, а 20 ноября уже выписали домой.
Валери Жискар д’Эстен был избран президентом Франции в 1974 году после смерти Помпиду. В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала возвращение в структуры НАТО.
Однако Жискар д’Эстен стремился к укреплению связей с Советским Союзом. Он приезжал в СССР и в Россию более 10 раз.
В 1981 году Жискар д’Эстен проиграл на выборах Франсуа Миттерану.