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3 декабря 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Валери Жискар д’Эстен, фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался на 95 году жизни. В Фонде имени д’Эстена назвали причину смерти экс-президента. Французский политик умер от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

В последний путь бывшего французского лидера проводят только люди из самого близкого круга в условиях ограничений.

Д’Эстен начал болеть в сентябре. Врачи диагностировали пневмонию. Ковид у д’Эстена не выявили и после курча лечения выписали.

В середине ноябре политика вновь госпитализировали из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции, а 20 ноября уже выписали домой.

Валери Жискар д’Эстен был избран президентом Франции в 1974 году после смерти Помпиду. В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала возвращение в структуры НАТО.

Однако Жискар д’Эстен стремился к укреплению связей с Советским Союзом. Он приезжал в СССР и в Россию более 10 раз.

В 1981 году Жискар д’Эстен проиграл на выборах Франсуа Миттерану.