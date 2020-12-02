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Власти Намибии решили продать 170 диких слонов

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Намибии решили продать 170 диких слонов
Фото: pixabay.com

Правительство Намибии выставило на продажу 170 диких слонов. Животных решили продать из-за сильной засухи и большой популяции в заповедниках.

Животные будут проданы с аукциона покупателям как внутри страны, так и за ее пределами. Однако каждый участник аукциона должен представить документальные гарантии относительно условий содержания слонов и наличия необходимых средств для поддержания их нормального существования.

Сообщается, что Намибия не единственная страна на юге Африки, которая сталкивается с проблемой нехватки пищи и воды для слонов в национальных заповедниках и парках. Например, Ботсвана реализует программу переселения этих животных в Анголу.

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