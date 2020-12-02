Бжания решил проверить боевую готовность армии Абхазии

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2 декабря 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Аслан Бжания. Фото: сайт Кремля

Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания заявил, что надо принять меры по повышению боевой готовности Вооруженных сил республики.

Бжания посетил подразделения Минобороны, расположенные в восточной части Абхазии. Глава государства также посетил полигон «Нагвалоу», который совместно используется Вооруженными силами Абхазии и военнослужащими 7-й российской базы.

«Мы должны быть реалистами и говорить о существующих проблемах, которые требуют разрешения. С учетом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, на Южном Кавказе, вопросы военной безопасности остаются на первом плане», – заявил абхазский лидер.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия продолжат формировать общее социальное и экономическое пространство.