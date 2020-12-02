Politico: Трамп намекнул на возвращение в 2024 году

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2 декабря 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Politico

президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Журналисты заявили, что действующий лидер США Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками на праздничном приеме в Белом доме намекнул, что вернется к борьбе за президентское кресло в 2024 году.

Во время общения с присутствовавшими Трамп заявил, что последние четыре года были для него потрясающими. Политик добавил, что его команда старается "устроить еще четыре года". "В противном случае увидимся еще через четыре года", – подчеркнул американский лидер.

Отметим, что 7 ноября ряд СМИ, среди которых CNN, AP, NBC и Fox News, объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году.