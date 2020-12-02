Politico: Трамп намекнул на возвращение в 2024 году
2 декабря 2020, 20:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Politico
Журналисты заявили, что действующий лидер США Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками на праздничном приеме в Белом доме намекнул, что вернется к борьбе за президентское кресло в 2024 году.
Во время общения с присутствовавшими Трамп заявил, что последние четыре года были для него потрясающими. Политик добавил, что его команда старается "устроить еще четыре года". "В противном случае увидимся еще через четыре года", – подчеркнул американский лидер.
Отметим, что 7 ноября ряд СМИ, среди которых CNN, AP, NBC и Fox News, объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.