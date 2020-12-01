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В Азии говорят, что Трамп лучше Байдена

, 21:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Азии говорят, что Трамп лучше Байдена
Байден с закрытыми глазами на фото globallookpress.com/ CNP/AdMedia

Победа Байдена на выборах обеспокоила видных правозащитников в Азии. Они считают, что Трамп лучше Байдена, и сомневаются, что избранный президент США справится с азиатскими диктаторами.

Азиатских правозащитников напугали намерения Джо Байдена. Тот пообещал нормализовать отношения Соединенных Штатов в азиатском регионе. Это означает, что Белый дом может перейти к политике уступок и прекратить давить на лидеров в регионе.

«Это все равно, что Си Цзиньпин вдруг осел в Белом доме», — прогнозируют азиатские правозащитники политику будущего официального Вашингтона: «Байден хочет сосуществовать с Китаем. А тот, кто сосуществует с центральным комитетом Коммунистической партии Китая, проигрывает».

Демократы в Мьянме и Вьетнаме выражают сомнения в способности избранного президента США держать тамошних авторитаристов в узде. На первый взгляд, эти сомнения кажутся опрометчивыми. Джо Байден еще только формирует команду. Но с другой стороны, у азиатских правозащитников есть пример политики Барака Обамы. Он точно также настаивал на политике налаживания отношений. А Байден работал в команде чернокожего экс-президента Соединенных Штатов.

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