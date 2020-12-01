Байден назвал своих советников по экономике

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1 декабря 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Джо Байден во время дебатов с Трампом на фото globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

Избранный президент США Джо Байден определился с экономическим курсом. Он определился с командой советников. Это важно, потому что формирует понимание приоритетов экономического развития Соединенных Штатов, по крайней мере, на первом этапе президентства Байдена.

Эта презентация, как дождь в засушливое лето. Планета погрузилась в кризис. Соединенные Штаты, как ни крути, но еще локомотив мировой экономики. Поэтому мировое сообщество даже не ждет презентации экономической команды Байдена. Оно их жаждет.

«Состав команды Байдена укрепляет мнение о том, что требуется более агрессивный подход к решению проблем пандемии», — говорят эксперты, которые уже познакомились с командой экономистов, отобранных Байденом: «Все советники выражают поддержку правительственным стимулам, направленным на максимизацию занятости, сокращение экономического неравенства, а также оказание помощи женщинам и меньшинствам, которые непропорционально пострадали от экономического спада».

Официально команду, обещано, представить в Уилмингтон. Этот город в штате Делавэр. Там пройдет одно из поствыборных мероприятий.

В команде упоминаются бывший председатель ФРС Джанет Йеллен. Экономист из Принстонского университета Сеслия Роуз, экономисты Хизер Буши, Джаред Бернштейн, Нира Танден. Откровенно говоря, все имена перечислены исключительно потому, что так принято. Что делать с этим списком корреспондент АН, признаться, понятия не имеет.