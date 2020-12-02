В США до февраля могут одобрить использование трех-четырех вакцин от COVID-19
2 декабря 2020, 20:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Соединенных Штатов рассчитывают на то, что до февраля 2021 года будет одобрено использование трех-четырех вакцин от коронавируса нового типа, заявил директор федеральных ЦКПЗ США Роберт Редфилд.
По словам Редфилда, существует вероятность, что к февралю следующего года в Штатах одобрят три-четыре вакцины против коронавирусной инфекции. В настоящий момент на получение соответствующих сертификатов претендуют сразу четыре препарата.
Ранее стало известно, что администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса нового типа 486 млн долларов американской компании Moderna, 456 млн долларов – Johnson & Johnson, 1,2 млрд долларов – британско-шведской AstraZeneca. Также созданием препарата занимаются компании Merck и Pfizer.
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