Россия представила вакцину «Спутник V» на специальной сессии ГА ООН

Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Постпредство России при Организации Объединенных Наций и Министерство здравоохранения провели презентацию вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" на полях специальной сессии ГА ООН.

В рамках виртуального мероприятия "Спутник V: вакцина от COVID-19" речь шла об испытаниях препарата против коронавирусной инфекции, его стоимости, будущих объемах производства, а также сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проводились в России, Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и Индии. Обсуждается проведение испытаний на территории Бразилии и других государств.