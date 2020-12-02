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Россия представила вакцину «Спутник V» на специальной сессии ГА ООН

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия представила вакцину «Спутник V» на специальной сессии ГА ООН
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Постпредство России при Организации Объединенных Наций и Министерство здравоохранения провели презентацию вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" на полях специальной сессии ГА ООН.

В рамках виртуального мероприятия "Спутник V: вакцина от COVID-19" речь шла об испытаниях препарата против коронавирусной инфекции, его стоимости, будущих объемах производства, а также сотрудничестве с зарубежными партнерами. 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в пострегистрационных испытаниях вакцины приняли участие более 40 тысяч человек. Они проводились в России, Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и Индии. Обсуждается проведение испытаний на территории Бразилии и других государств.

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