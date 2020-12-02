Эксперт Аватков объяснил, как Турция пытается усидеть на двух стульях

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2 декабря 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Турция пытается использовать свое геополитическое положение и усидеть на двух стульях, взаимодействуя и с Западом, и с Востоком. Так считает доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

По его словам, Турция усиливает себя в качестве хаба, объединяющего север и юг, запад и восток, пытаясь не допустить распространение зоны нестабильности на свою территорию и при этом усилиться за счет конфликтов вокруг себя.

«Что касается санкций, то Турция их не боится и демонстративно не боится, с другой стороны, очевидно, что они затрагивают турецкую экономику, которая и так не в лучшем положении. Сильная Турция нужна Западу для давления на Россию, и они будут это использовать и в дальнейшем, поэтому до сих пор терпят непокорную турецкую правящую элиту», – считает Аватков.

Он отметил, что Анкара будет использоваться США для давления на другие регионы – Ближний и Средний Восток и даже на Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Турция стремится встать во главе исламского мира.