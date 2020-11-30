Турция стремится встать во главе исламского мира

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30 ноября 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган пытался построить светское государство и остановить сползание страны к исламским устоям. Позже стало заметно, как турецкое правительство при помощи мягкой силы восстанавливает свои интересы на территориях, которые когда-то входили в состав Османской Империи. Речь идёт о Кипре, северных землях Сирии, Ирака. В современную турецкую идеологию входит и идея пантюркизма - создание крупнейшего государства от Адриатического моря до Тихого океана.



Возрождение пантюркистской концепции началось после развала Советского Союза. Анкара за это время успела создать в бывших советских республиках целую сеть учебных заведений.



Стремясь занять лидирующее положение в исламском мире, Турция ухудшила диалог с Израилем. Идеи построения «Великого Турана» всегда препятствовала Армения. Данное государство как клином втесалось и разделяет единое тюркское пространство. В последнем карабахском конфликте было хорошо заметно, что Азербайджан подготовился к войне благодаря турецким усилиям. Анкара вмешалась в дела Сирии, Ливии, Кавказа. Её внешняя политика носит наступательный характер. Вопрос остаётся в финансировании армии – выдержит ли экономика такого напора.



