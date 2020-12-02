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Белоруссия расширила список стран, по прибытии из которых придется уйти на карантин

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Белоруссия расширила список стран, по прибытии из которых придется уйти на карантин
Фото: сайт ГД

Белоруссия включила восемь новых стран в список государств, по приезде из которых необходимо находиться на самоизоляции.

В перечень с 3 декабря будут включены Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.

«Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться на самоизоляции в течение 10 календарных дней», - говорится в сообщении белорусского Минздрава.

В общий перечень стран, в которых, по мнению белорусских властей, наблюдается наиболее сложная эпидемическая обстановка, включены 138 государств. России в этом списке нет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус «политической и экономической болезнью».

ДВа

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