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В НАТО назвали Россию главной военной угрозой до 2030 года

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В НАТО назвали Россию главной военной угрозой до 2030 года
Фото: pixabay.com

НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса.

На основании этого документа саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса. Согласно докладу, на второе место авторы поставили Китай, на третье –международный терроризм.

В документе подчеркивается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, продолжая диалог о мирном сосуществовании. При этом авторы доклада прямо объявляют о намерении вести разведдеятельность против всего спектра сотрудничества Москвы и Пекина.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет захватить западную часть Белоруссии.

ДВа

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