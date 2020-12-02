В НАТО назвали Россию главной военной угрозой до 2030 года
2 декабря 2020, 19:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса.
На основании этого документа саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса. Согласно докладу, на второе место авторы поставили Китай, на третье –международный терроризм.
В документе подчеркивается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, продолжая диалог о мирном сосуществовании. При этом авторы доклада прямо объявляют о намерении вести разведдеятельность против всего спектра сотрудничества Москвы и Пекина.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет захватить западную часть Белоруссии.
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