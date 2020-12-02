Метеорологи из ООН считают, что 2020 год может войти в историю, как один из трех самых жарких

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2 декабря 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Эксперты прогнозируют, что 2020 год станет одним из трех самых жарких годов в истории. Об этом говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации ООН.

По данным ученых, климатические изменения продолжили свой необратимый ход. Практически точно можно будет сказать, что период 2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории.

Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии, концентрация парниковых газов в атмосфере в этом году продолжала расти. Ученые регистрировали новые экстремальные температуры на земле, в море и в Арктике.

По данным метеорологов ООН, средняя температура в мире в 2020 году должна быть примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня в 1850-1900 годах.

Ранее сообщалось, что ученые связывают климатический кризис с ураганами.