Метеорологи из ООН считают, что 2020 год может войти в историю, как один из трех самых жарких
2 декабря 2020, 19:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Эксперты прогнозируют, что 2020 год станет одним из трех самых жарких годов в истории. Об этом говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации ООН.
По данным ученых, климатические изменения продолжили свой необратимый ход. Практически точно можно будет сказать, что период 2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории.
Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии, концентрация парниковых газов в атмосфере в этом году продолжала расти. Ученые регистрировали новые экстремальные температуры на земле, в море и в Арктике.
По данным метеорологов ООН, средняя температура в мире в 2020 году должна быть примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня в 1850-1900 годах.
Ранее сообщалось, что ученые связывают климатический кризис с ураганами.
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