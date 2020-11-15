Ученые связывают климатический кризис с ураганами

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15 ноября 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Тропические штормы в Атлантике усилились. Их количество и интенсивность увеличилось. Все это связано с изменением климата. Об этом говорят ученые.



Рекордный сезон ураганов в нынешнем году и беспрецедентное увеличение количество ураганов имеют четкую связь с климатическим кризисом. Об этом говорят сегодня климатологи.

«Ожидается, что более теплые океанские воды, которые приносит изменение климата, сделают более сильные штормы сильнее и заставят их быстро усиливаться чаще и с большей скоростью», — говорит доктор Джефф Мастерс. Он метеоролог, работает в Yale Climate Connections: «Такие вещи уже наблюдались, особенно в Атлантике, и в ближайшие десятилетия будут наблюдаться все чаще».

В нынешнем году в Атлантике был зафиксирован рекорд по количеству тропических штормов. Ученые ожидают усиление климатических проблем.