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Ученые связывают климатический кризис с ураганами

, 18:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Ученые связывают климатический кризис с ураганами
фото: pixabay.com

Тропические штормы в Атлантике усилились. Их количество и интенсивность увеличилось. Все это связано с изменением климата. Об этом говорят ученые.

Рекордный сезон ураганов в нынешнем году и беспрецедентное увеличение количество ураганов имеют четкую связь с климатическим кризисом. Об этом говорят сегодня климатологи.

«Ожидается, что более теплые океанские воды, которые приносит изменение климата, сделают более сильные штормы сильнее и заставят их быстро усиливаться чаще и с большей скоростью», — говорит доктор Джефф Мастерс. Он метеоролог, работает в Yale Climate Connections: «Такие вещи уже наблюдались, особенно в Атлантике, и в ближайшие десятилетия будут наблюдаться все чаще».

В нынешнем году в Атлантике был зафиксирован рекорд по количеству тропических штормов. Ученые ожидают усиление климатических проблем.

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