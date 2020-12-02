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Эксперт Болкунец объяснил, с чем связана реформа пенсионной системы в Белоруссии

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Болкунец объяснил, с чем связана реформа пенсионной системы в Белоруссии
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Реформа белорусской пенсионной системы связана с проблемами в экономике страны. Так считает политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, белорусское правительство сегодня предпринимает активные усилия для недопущения оттока трудовых ресурсов из страны и поддерживает определенные слои населения.

«Минск пытается придумать инструменты поддержки людей важных профессий – например, медиков и компьютерных специалистов, которые приносят много средств в госбюджет. Сегодня в Белоруссии наметился тренд отъезда молодых специалистов, из-за чего правительство думает над инструментами, способными этому воспрепятствовать», - рассказал Болкунец ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт также отметил, что особенности белорусской пенсионной реформы точно не определены, но речь может пойти о повышении возраста выхода на пенсию.

«Допускаю повышение лимита до 65 лет как для мужчин, так и для женщин», - отметил Болкунец.

Ранее сообщалось, что инвесторы и мировые компании покидают Белоруссию.

ДВа

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