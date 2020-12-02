Эксперт Болкунец объяснил, с чем связана реформа пенсионной системы в Белоруссии

Реформа белорусской пенсионной системы связана с проблемами в экономике страны. Так считает политолог Дмитрий Болкунец.
По его словам, белорусское правительство сегодня предпринимает активные усилия для недопущения оттока трудовых ресурсов из страны и поддерживает определенные слои населения.
«Минск пытается придумать инструменты поддержки людей важных профессий – например, медиков и компьютерных специалистов, которые приносят много средств в госбюджет. Сегодня в Белоруссии наметился тренд отъезда молодых специалистов, из-за чего правительство думает над инструментами, способными этому воспрепятствовать», - рассказал Болкунец ФБА «Экономика сегодня».
Эксперт также отметил, что особенности белорусской пенсионной реформы точно не определены, но речь может пойти о повышении возраста выхода на пенсию.
«Допускаю повышение лимита до 65 лет как для мужчин, так и для женщин», - отметил Болкунец.
Ранее сообщалось, что инвесторы и мировые компании покидают Белоруссию.