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Инвесторы и мировые компании покидают Белоруссию

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Инвесторы и мировые компании покидают Белоруссию

Затянувшийся политический кризис в Белоруссии поставил инвесторов в крайне затруднительное положение. Многие из них вынуждены покинуть страну, так как государственные проекты потеряли свою актуальность.

Помимо инвесторов из государства уезжают целые организации, компании и работники. О прекращении своей деятельности несколько дней назад заявил Европейский банк реконструкции и развития. Главной причиной остановки его работы является нарушение демократии в стране. Банк не намерен финансировать недемократический режим.

О приостановке деятельности сообщают и отдельные компании. В частности, сеть французских строительных магазинов Leroy Merlin решила остановить реализацию проекта в Белоруссии. В руководстве компании сообщили, что главной причиной разрыва сотрудничества является эпидемия и последовавшие изменения стратегических приоритетов. Однако белорусское общество считает политический кризис в стране главной причиной закрытия магазинов. Уезжают из страны и квалифицированные специалисты, для которых не проблема найти работу за рубежом. Только за два осенних месяца страну покинуло более 13 тысяч человек.

Страны ЕС и США не признают легитимность избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко. Прибалтика уже ввела санкции против белорусского лидера. Эксперты считают, что режим Лукашенко держится только за счёт насилия и поддержки Москвы. Но рано или поздно это закончится.

ПВ

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