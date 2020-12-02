ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Ереване проходит шествие оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ереване проходит шествие оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна
машина полиции в Армении, Gevorg Ghazaryan/Xinhua

Вечером в среду, 2 декабря, в центре Еревана проходит шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Данную информацию предоставили сегодня журналисты.

Протестная акция началась у памятника композитору Араму Хачатуряну. Сотрудники полиции в настоящий момент не вмешиваются в действия участников шествия, однако следят за тем, чтобы они не мешали движению транспорта по дорогам. Уточняется, что протестующие обвиняют Никола Пашиняна в предательстве и выкрикивают различные лозунги.

Напомним, участники акций, проходящих в Ереване, требуют отставки армянского премьера из-за того, что ранее он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

ЕТ

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью