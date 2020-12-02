В Ереване проходит шествие оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна
2 декабря 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в среду, 2 декабря, в центре Еревана проходит шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Данную информацию предоставили сегодня журналисты.
Протестная акция началась у памятника композитору Араму Хачатуряну. Сотрудники полиции в настоящий момент не вмешиваются в действия участников шествия, однако следят за тем, чтобы они не мешали движению транспорта по дорогам. Уточняется, что протестующие обвиняют Никола Пашиняна в предательстве и выкрикивают различные лозунги.
Напомним, участники акций, проходящих в Ереване, требуют отставки армянского премьера из-за того, что ранее он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
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