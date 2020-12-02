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Глава МИД Турции Чавушоглу поддержал инициативу Украины по «крымской платформе»

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Глава МИД Турции Чавушоглу поддержал инициативу Украины по «крымской платформе»
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которые прошли Анкаре, заявил о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе".

Чавушоглу отметил, что Турция и Украина намерены укреплять отношения, в частности, в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности. "Мы приветствуем инициативу "крымской платформы", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в мае следующего года в Киеве пройдет международный саммит "крымской платформы", в рамках которого планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к данной платформе Турции, США, Великобритании, Франции и Германии.

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