Глава МИД Турции Чавушоглу поддержал инициативу Украины по «крымской платформе»
2 декабря 2020, 18:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которые прошли Анкаре, заявил о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе".
Чавушоглу отметил, что Турция и Украина намерены укреплять отношения, в частности, в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности. "Мы приветствуем инициативу "крымской платформы", – подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в мае следующего года в Киеве пройдет международный саммит "крымской платформы", в рамках которого планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к данной платформе Турции, США, Великобритании, Франции и Германии.
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