Сайт InfoBrics: Украина может осмелиться на кампанию против российского Крыма при поддержке Турции и Великобритании

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1 декабря 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Турция, Великобритания и Украина могут сформировать неформальный трехсторонний альянс, нацеленный на вытеснение Российской Федерации из Черноморского региона и установление контроля над ним. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Ресурс InfoBrics констатирует, что разногласия Анкары с Евросоюзом и Соединенными Штатами делают Лондон одним из немногих ее оставшихся друзей на Западе. Великобритания, в свою очередь, также заинтересована в сотрудничестве с Турцией.

Кроме того, как отмечается в процитированной публикации, две страны могут вступить в неформальный союз с Украиной с целью вытеснения России из Черноморского региона. Портал считает реальным сценарий, при котором Киев при поддержке Анкары и Лондона осмелится на кампанию против Крыма.

Ранее во вторник сообщалось, что украинская разведка обозначила «штатную численность российских оккупационных войск» на территории Донбасса.