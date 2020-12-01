Украинская разведка назвала «штатную численность российских оккупационных войск» в Донбассе

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1 декабря 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

«Штатная численность российских оккупационных войск» в Донбассе составляет 35 500 человек. Такая цифра названа в сообщении, появившемся на сайте Главного управления разведки украинского Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР якобы служат порядка трех тысяч кадровых российских военных.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи республикам Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Роман Бессмертный, бывший вице-премьер Украины, заявил, что Россия «будет просто добивать» главу государства Владимира Зеленского.