США перебрасывают по Европе военную технику, чтобы выкрутиться за счёт мобильности

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2 декабря 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

На днях в американской версии издания «Форбс» вышла статья колумниста Дэвида Экса «Армия США приготовила ракетный сюрприз для русских войск в Крыму». Давайте разберёмся, что же это за «ракетный сюрприз».



В статье говорится, что американская армия в течение суток перебросила из Германии в Румынию целых две колёсных пусковых установки РСЗО HIMARS. Затем, разместив их на берегу Чёрного моря, выпустила несколько ракет и успешно вернула машины обратно – вся операция заняла несколько часов. Зачем вообще это было нужно, если отбросить в сторону бредни о внезапном ударе парой ракет по Крыму? Возможно, хотели проверить сформированное подразделение и его способность быстро перебрасывать технику на удалённые территории, причём на не очень подходящих для этого самолётах.



У США вообще мало РСЗО в войсках в отличие от армии России, где в каждой бригаде имеется по дивизиону с 18 «Градами» или «Торнадо-Г». А в каждом корпусе или армии – реактивно-артиллерийский полк или бригада с «Ураганами» или «Смерчами» или «Торнадо-С». И это не считая бригад окружного подчинения. Потому надо выкручиваться за счёт мобильности.



Не менее важен ещё один фактор – Румыния заказала некоторое количество этих самых HIMARS и будет получать их с 2023 года. Возможно, требовалось показать покупателям, что они купили нечто хорошее. Для того и привлекли к учениям румынских коллег из местной реактивной бригады. Мол, смотрите, как мы быстро и круто развёртываемся и тут же свёртываемся и улетаем. Вы тоже так сможете.



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