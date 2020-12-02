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Историк Залесский прокомментировал версию о «сговоре Гитлера и Сталина» перед началом Второй мировой

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Историк Залесский прокомментировал версию о «сговоре Гитлера и Сталина» перед началом Второй мировой
Иосиф Сталин, Russian Look

Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в среду оценил ту версию начала Второй мировой войны, которую ранее высказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица в рамках торжественного заседания Генассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны заявил, что Адольф Гитлер якобы разработал план войны в сговоре с советским лидером Иосифом Сталиным. По его словам, советские войска "убили тысячи украинцев во время оккупации", а также в период наступления в 1941 году.

Константин Залесский в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что подобные версии невозможно комментировать, поскольку даже ревизионисты еще не выдвигали таких идей. Специалист заметил, что украинские политики часто выступают с сомнительными заявлениями, чтобы указать на отсутствие совместной истории России и Украины. По мнению эксперта, таким образом они попадают в ловушку, поскольку УССР в период Второй мировой являлась равноправным членом Советского Союза, вследствие чего заявление постпред Украины при ООН свидетельствует о том, что руководители республики тоже участвовали в планировании начала войны. "Что звучит абсолютно глупо", – заключил историк.

ЕТ

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