Госсекретарь Помпео и глава МИД Турции устроили словесную перепалку в ходе видеоконференции НАТО

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2 декабря 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RNS

Mайк Помпео, фото: FA Russia Press Service, globallookpress.com

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу устроили словесную перепалку в ходе видеоконференции НАТО. Обвинять Турцию начал Помпео.

Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на дипломатические источники передало информацию о конфликте Помпео и Чавушоглу в ходе встречи глав МИД стран-членов НАТО, проходящей в режиме видеоконференции.

Госсекретарь США назвал действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе «провокационными». Помпео также назвал приобретение властями Турции ЗРК С-400 «подарком России через союзника по НАТО».

В ответ на словам Помпео Чавушоглу выразил свое «сожаление» о том, что США выступили «против Турции», поддержали «максималистские позиции Греции и Кипра» и «террористические организации». Глава МИД Турции также заявил, что «позиция Франции в Ливии является самой большой угрозой единству Североатлантического союза».

Портал Avia.pro написал, что в Турции могли сломать поставленные Россией комплексы С-400 .