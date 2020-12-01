Мелания Трамп напоследок украсила Белый дом на Рождество
1 декабря 2020, 16:00[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Супруга пока еще президента Соединенных Штатов поменяла рождественский стиль Белого дома. В свое последнее Рождество в ранге первой леди США Мелания Трамп украсила здание администрации президента США.
«Америка прекрасна» — там окрестили главную тему последнего рождественского декора Белого дома Мелании Трамп. Она изменила скупую эстетику (она когда-то ассоциировалась с легким ужасом) на элегантную роскошь. Прежние кроваво-красные деревья с голыми ветвями поменяны на обычные хвойные с их зеленью. Красный тон присутствует лишь в украшениях. Он сочетается с золотыми вкраплениями.
«Америка прекрасная», — такими словами и окрестили американские эксперты последний рождественский дизайн Мелании Трамп.
Изменение дизайна может быть связано с тем, что нынешний год прошел под знаком пандемии. На планете умерли уже почти полтора миллиона человек. Лишнее напоминание о трагедиях за авторством первой леди Соединенных Штатов выглядело бы неуместным.
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