Мелания Трамп напоследок украсила Белый дом на Рождество

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1 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Мелания Трамп украсила Белый дом в последнее Рождство первой леди globallookpress.com/ SMG

Супруга пока еще президента Соединенных Штатов поменяла рождественский стиль Белого дома. В свое последнее Рождество в ранге первой леди США Мелания Трамп украсила здание администрации президента США.

«Америка прекрасна» — там окрестили главную тему последнего рождественского декора Белого дома Мелании Трамп. Она изменила скупую эстетику (она когда-то ассоциировалась с легким ужасом) на элегантную роскошь. Прежние кроваво-красные деревья с голыми ветвями поменяны на обычные хвойные с их зеленью. Красный тон присутствует лишь в украшениях. Он сочетается с золотыми вкраплениями.

«Америка прекрасная», — такими словами и окрестили американские эксперты последний рождественский дизайн Мелании Трамп.

Изменение дизайна может быть связано с тем, что нынешний год прошел под знаком пандемии. На планете умерли уже почти полтора миллиона человек. Лишнее напоминание о трагедиях за авторством первой леди Соединенных Штатов выглядело бы неуместным.