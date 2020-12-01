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За сутки заразились меньше 500 тысяч человек

, 15:13 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

За сутки заразились меньше 500 тысяч человек
фото: pixabay.com

Накануне заразились меньше 500 тысяч человек. Еще в воскресенье этот показатель превышал отметку в полмиллиона. Обычно, в понедельник заразившихся бывает больше. Но теперь суточный показатель снизился. Таковы данные ресурса Worldometers.

Еще в воскресенье заразившихся на планете было больше полумиллиона. А уже в понедельник этот показатель снизился до 496 386 человек.

Обычно на выходных бывает самый низкий недельный показатель по количеству новых диагнозов. Пик приходится на пятницу. В субботу и воскресенье суточные показатели снижаются. Это связывают с тем, что на выходных рабочая неделя заканчивается. Люди меньше контактируют с коллегами.

Неожиданно малый прирост новых диагнозов было у Франции. Количество заразившихся за сутки там едва-едва превысило отметку в 4 тысячи человек. Еще пару недель назад французские врачи диагностировали за сутки больше 88 тысяч человек.

По последним данным, количество заразившихся на планете составляет уже 63 691 642 человека. Умерли 1 476 277, вылечившихся — 44 079 695 человека.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

63,578,656

+496,386

1,473,456

43,975,160

1

США

13,920,038

+161,736

274,332

8,223,391

2

Индия

9,463,254

+31,179

137,659

8,888,595

3

Бразилия

6,336,278

+21,538

173,165

5,601,804

4

Россия

2,295,654

+26,402

39,895

1,778,704

5

Франция

2,222,488

+4,005

52,731

162,281

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