За сутки заразились меньше 500 тысяч человек

Накануне заразились меньше 500 тысяч человек. Еще в воскресенье этот показатель превышал отметку в полмиллиона. Обычно, в понедельник заразившихся бывает больше. Но теперь суточный показатель снизился. Таковы данные ресурса Worldometers.
Еще в воскресенье заразившихся на планете было больше полумиллиона. А уже в понедельник этот показатель снизился до 496 386 человек.
Обычно на выходных бывает самый низкий недельный показатель по количеству новых диагнозов. Пик приходится на пятницу. В субботу и воскресенье суточные показатели снижаются. Это связывают с тем, что на выходных рабочая неделя заканчивается. Люди меньше контактируют с коллегами.
Неожиданно малый прирост новых диагнозов было у Франции. Количество заразившихся за сутки там едва-едва превысило отметку в 4 тысячи человек. Еще пару недель назад французские врачи диагностировали за сутки больше 88 тысяч человек.
По последним данным, количество заразившихся на планете составляет уже 63 691 642 человека. Умерли 1 476 277, вылечившихся — 44 079 695 человека.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
63,578,656
|
+496,386
|
1,473,456
|
43,975,160
|
1
|
США
|
13,920,038
|
+161,736
|
274,332
|
8,223,391
|
2
|
Индия
|
9,463,254
|
+31,179
|
137,659
|
8,888,595
|
3
|
Бразилия
|
6,336,278
|
+21,538
|
173,165
|
5,601,804
|
4
|
Россия
|
2,295,654
|
+26,402
|
39,895
|
1,778,704
|
5
|
Франция
|
2,222,488
|
+4,005
|
52,731
|
162,281