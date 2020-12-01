За сутки заразились меньше 500 тысяч человек

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1 декабря 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Накануне заразились меньше 500 тысяч человек. Еще в воскресенье этот показатель превышал отметку в полмиллиона. Обычно, в понедельник заразившихся бывает больше. Но теперь суточный показатель снизился. Таковы данные ресурса Worldometers.

Еще в воскресенье заразившихся на планете было больше полумиллиона. А уже в понедельник этот показатель снизился до 496 386 человек.

Обычно на выходных бывает самый низкий недельный показатель по количеству новых диагнозов. Пик приходится на пятницу. В субботу и воскресенье суточные показатели снижаются. Это связывают с тем, что на выходных рабочая неделя заканчивается. Люди меньше контактируют с коллегами.

Неожиданно малый прирост новых диагнозов было у Франции. Количество заразившихся за сутки там едва-едва превысило отметку в 4 тысячи человек. Еще пару недель назад французские врачи диагностировали за сутки больше 88 тысяч человек.

По последним данным, количество заразившихся на планете составляет уже 63 691 642 человека. Умерли 1 476 277, вылечившихся — 44 079 695 человека.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 63,578,656 +496,386 1,473,456 43,975,160 1 США 13,920,038 +161,736 274,332 8,223,391 2 Индия 9,463,254 +31,179 137,659 8,888,595 3 Бразилия 6,336,278 +21,538 173,165 5,601,804 4 Россия 2,295,654 +26,402 39,895 1,778,704 5 Франция 2,222,488 +4,005 52,731 162,281