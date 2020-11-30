Количество заразившихся за сутки снизилось до 500 тысяч

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30 ноября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В воскресенье коронавирусом на планете заразились чуть больше 500 тысяч человек. Статистика кажется большой. Но после рекорда второй волны в более 660 тысяч заразившихся это снижение выглядит существенным.

Накануне коронавирусом заразились 502 243 человека. Когда-то больше полумиллиона человек было психологическим барьером и стало рекордом. Теперь это снижение среднесуточного показателя.

Больше всего человек заразились в Соединенных Штатах. На втором месте Индия. Это традиционная расстановка в общей коронавирусной статистике. На третьем месте таблицы суточных показателей Турция. Там заразились больше 29 тысяч человек.

По последним данным коронавирусом на планете заразились 63 087 137 человек. Умерли 1 465 368, вылечились 43 557 257 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 63,059,560 +502,243 1,464,850 43,536,996 1 США 13,750,608 +138,096 273,077 8,107,270 2 Индия 9,432,075 +39,036 137,177 8,846,313 3 Бразилия 6,314,740 +24,468 172,848 5,578,118 4 Россия 2,269,316 +26,683 39,527 1,761,457 5 Франция 2,218,483 +9,784 52,325 161,427

# Страна Новые диагнозы Весь мир +502,243 1 США +138,096 2 Индия +39,036 3 Турция +29,281 4 Россия +26,683 5 Бразиия +24,468