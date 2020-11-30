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Количество заразившихся за сутки снизилось до 500 тысяч

, 11:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Количество заразившихся за сутки снизилось до 500 тысяч
фото: pixabay.com

В воскресенье коронавирусом на планете заразились чуть больше 500 тысяч человек. Статистика кажется большой. Но после рекорда второй волны в более 660 тысяч заразившихся это снижение выглядит существенным.

Накануне коронавирусом заразились 502 243 человека. Когда-то больше полумиллиона человек было психологическим барьером и стало рекордом. Теперь это снижение среднесуточного показателя.

Больше всего человек заразились в Соединенных Штатах. На втором месте Индия. Это традиционная расстановка в общей коронавирусной статистике. На третьем месте таблицы суточных показателей Турция. Там заразились больше 29 тысяч человек.

По последним данным коронавирусом на планете заразились 63 087 137 человек. Умерли 1 465 368, вылечились 43 557 257 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

63,059,560

+502,243

1,464,850

43,536,996

1

США

13,750,608

+138,096

273,077

8,107,270

2

Индия

9,432,075

+39,036

137,177

8,846,313

3

Бразилия

6,314,740

+24,468

172,848

5,578,118

4

Россия

2,269,316

+26,683

39,527

1,761,457

5

Франция

2,218,483

+9,784

52,325

161,427

#

Страна

Новые диагнозы

Весь мир

+502,243

1

США

+138,096

2

Индия

+39,036

3

Турция

+29,281

4

Россия

+26,683

5

Бразиия

+24,468

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