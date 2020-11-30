Количество заразившихся за сутки снизилось до 500 тысяч

В воскресенье коронавирусом на планете заразились чуть больше 500 тысяч человек. Статистика кажется большой. Но после рекорда второй волны в более 660 тысяч заразившихся это снижение выглядит существенным.
Накануне коронавирусом заразились 502 243 человека. Когда-то больше полумиллиона человек было психологическим барьером и стало рекордом. Теперь это снижение среднесуточного показателя.
Больше всего человек заразились в Соединенных Штатах. На втором месте Индия. Это традиционная расстановка в общей коронавирусной статистике. На третьем месте таблицы суточных показателей Турция. Там заразились больше 29 тысяч человек.
По последним данным коронавирусом на планете заразились 63 087 137 человек. Умерли 1 465 368, вылечились 43 557 257 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
63,059,560
|
+502,243
|
1,464,850
|
43,536,996
|
1
|
США
|
13,750,608
|
+138,096
|
273,077
|
8,107,270
|
2
|
Индия
|
9,432,075
|
+39,036
|
137,177
|
8,846,313
|
3
|
Бразилия
|
6,314,740
|
+24,468
|
172,848
|
5,578,118
|
4
|
Россия
|
2,269,316
|
+26,683
|
39,527
|
1,761,457
|
5
|
Франция
|
2,218,483
|
+9,784
|
52,325
|
161,427
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Весь мир
|
+502,243
|
1
|
США
|
+138,096
|
2
|
Индия
|
+39,036
|
3
|
Турция
|
+29,281
|
4
|
Россия
|
+26,683
|
5
|
Бразиия
|
+24,468