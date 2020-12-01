«Свободная пресса»: Для Кремля более приемлем «протурецкий» лидер, чем «прозападный»

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1 декабря 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана не вписывается в традиционную для постсоветских республик разбивку на «прозападных» и «пророссийских» лидеров.

Сын Гейдара Алиева Ильхам, в отличие от отца, который оказывал повышенное внимание и русскому языку, и русской культуре, сосредоточился на тюркизме.

Известные события в Нагорном Карабахе и роль Турции в этой войне позволяют отнести Ильхама Алиева к «протурецким» лидерам. Что для Кремля несомненно более приемлемо, чем якшания с Западом, пишет издание.

Москву с Анкарой связывают большие энергетические проекты и торговые отношения, включая торговлю оружием, которые позволили забыть как о сбитом российском Су-24 в Сирии, так и о сбитом российском вертолете Ми-24 над Нагорным Карабахом.

Когда в отношениях России и Турции появляется напряженность, Россия может временно ввести своего рода экономические санкции в виде запрета на ввоз определенных товаров или запрета для турецких компаний, например, заниматься строительством.

Ранее Алиев заявил о существовании попыток нарушить соглашение по Карабаху.