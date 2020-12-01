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«Свободная пресса»: Для Кремля более приемлем «протурецкий» лидер, чем «прозападный»

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

«Свободная пресса»: Для Кремля более приемлем «протурецкий» лидер, чем «прозападный»
Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана не вписывается в традиционную для постсоветских республик разбивку на «прозападных» и «пророссийских» лидеров.

Сын Гейдара Алиева Ильхам, в отличие от отца, который оказывал повышенное внимание и русскому языку, и русской культуре, сосредоточился на тюркизме.

Известные события в Нагорном Карабахе и роль Турции в этой войне позволяют отнести Ильхама Алиева к «протурецким» лидерам. Что для Кремля несомненно более приемлемо, чем якшания с Западом, пишет издание.

Москву с Анкарой связывают большие энергетические проекты и торговые отношения, включая торговлю оружием, которые позволили забыть как о сбитом российском Су-24 в Сирии, так и о сбитом российском вертолете Ми-24 над Нагорным Карабахом.

Когда в отношениях России и Турции появляется напряженность, Россия может временно ввести своего рода экономические санкции в виде запрета на ввоз определенных товаров или запрета для турецких компаний, например, заниматься строительством.

Ранее Алиев заявил о существовании попыток нарушить соглашение по Карабаху.

ДВа

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«Версия»: в конце января 2021-го армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду

Источник: в конце января армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с Санду

Вооруженные силы Украины в конце января следующего года могут атаковать Приднестровье по согласованию с избранным президентом Молдавией Майей Санду. Об этом говорится в публикации, размещенной в СМИ.

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