Алиев заявил о существовании попыток нарушить соглашение по Карабаху

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1 декабря 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможные попытки «некоторых» сил сорвать выполнение трёхстороннего соглашения по Карабаху.

По его словам, если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то «увидит нашу жесткую позицию». Он также добавил, что такие попытки есть и они преследуют одну цель — нарушить это соглашение, потому что «оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности».

При этом азербайджанский лидер отметил, что режим прекращения огня в зоне конфликта в целом соблюдается.

Ранее Алиев предложил создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией.