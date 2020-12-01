Алиев заявил о существовании попыток нарушить соглашение по Карабаху
1 декабря 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможные попытки «некоторых» сил сорвать выполнение трёхстороннего соглашения по Карабаху.
По его словам, если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то «увидит нашу жесткую позицию». Он также добавил, что такие попытки есть и они преследуют одну цель — нарушить это соглашение, потому что «оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности».
При этом азербайджанский лидер отметил, что режим прекращения огня в зоне конфликта в целом соблюдается.
Ранее Алиев предложил создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией.
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