Алиев предложил в ближайшие годы создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией
1 декабря 2020, 12:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, а также передать Азербайджану город Лачин.
Алиев отметил, что Лачинский коридор проходит через город Лачин, вследствие чего населенный пункт оказался посередине данного коридора. Азербайджанский лидер напомнил, что в рамках бесед с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что Лачин также должен быть возвращен Баку. Именно поэтому власти Азербайджана предлагают в течение трех лет или быстрее построить новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению.
Ильхам Алиев уточнил, что после определения параметров нового коридора город Лачин должен быть возвращен азербайджанской стороне.
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