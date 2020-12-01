Алиев предложил в ближайшие годы создать новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией

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1 декабря 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, а также передать Азербайджану город Лачин.

Алиев отметил, что Лачинский коридор проходит через город Лачин, вследствие чего населенный пункт оказался посередине данного коридора. Азербайджанский лидер напомнил, что в рамках бесед с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что Лачин также должен быть возвращен Баку. Именно поэтому власти Азербайджана предлагают в течение трех лет или быстрее построить новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению.

Ильхам Алиев уточнил, что после определения параметров нового коридора город Лачин должен быть возвращен азербайджанской стороне.