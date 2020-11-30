МО РФ сообщает, что в Карабахе разминировано 29 гектаров местности

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 968 взрывоопасных предметов. Сообщает Минобороны РФ.

В городе Степанакерт развернут полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения Минобороны России. Стационар укомплектован квалифицированным медицинским персоналом, оснащен современным оборудованием и операционными блоками. Хирургическое, реанимационное, приемное отделения и лечебный стационар готовы к оказанию медицинской помощи.

При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших. Установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.