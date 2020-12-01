Экс-президент Киргизии может выйти на свободу уже 1 декабря
1 декабря 2020, 14:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева могут выпустить из тюрьмы 1 декабря. Об этом заявил адвокат политика Замир Жоошев.
По его словам, приговор по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, к которому якобы был причастен Атамбаев, был накануне отменен. Кроме того, по делу о событиях в Кой-Таше в качестве меры пресечения избран домашний арест, который и имеет сейчас законную силу. В производстве военной прокуратуры находятся еще несколько дел, по которым проходит экс-президент, но по ним меры пресечения не избирались.
Сейчас адвокаты занимаются бумагами, необходимыми для освобождения их подзащитного из СИЗО Госкомитета национальной безопасности.
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