Экс-президент Киргизии может выйти на свободу уже 1 декабря

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1 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Алмазбек Атамбаев. Фото: сайт Кремля

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева могут выпустить из тюрьмы 1 декабря. Об этом заявил адвокат политика Замир Жоошев.

По его словам, приговор по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, к которому якобы был причастен Атамбаев, был накануне отменен. Кроме того, по делу о событиях в Кой-Таше в качестве меры пресечения избран домашний арест, который и имеет сейчас законную силу. В производстве военной прокуратуры находятся еще несколько дел, по которым проходит экс-президент, но по ним меры пресечения не избирались.

Сейчас адвокаты занимаются бумагами, необходимыми для освобождения их подзащитного из СИЗО Госкомитета национальной безопасности.