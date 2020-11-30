В Киргизии отменен приговор экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву
30 ноября 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: tvzvezda.ru
Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву.
Ранее экс-главе республики было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Атамбаев был приговорен к длительному сроку заключения за коррупцию.
Тем не менее, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш неподалеку от Бишкека. По этому делу экс-президенту Киргизии может грозить пожизненное наказание.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Причиной стал его перевод в другой следственный изолятор.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.