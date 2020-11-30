В Киргизии отменен приговор экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву

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30 ноября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Алмазбек Атамбаев. Фото: сайт Кремля

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву.

Ранее экс-главе республики было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Атамбаев был приговорен к длительному сроку заключения за коррупцию.

Тем не менее, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш неподалеку от Бишкека. По этому делу экс-президенту Киргизии может грозить пожизненное наказание.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Причиной стал его перевод в другой следственный изолятор.