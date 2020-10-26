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Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку
Алмазбек Атамбаев. Фото: сайт Кремля

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Причиной стал его перевод в другой следственный изолятор.

Адвокат экс-президента сообщил, что Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета нацбезопасности в СИЗО-1 Бишкека.

Он также пояснил, что следственный изолятор, откуда перевели Атамбаева, находится в здании киргизских спецслужб. Обычно там находятся подозреваемые в коррупции высокопоставленные чиновники, а также те, кто представляет угрозу безопасности государству, в том числе экстремисты и иностранные наемники.

Теперь Атамбаев будет находиться в СИЗО с обычными уголовниками и подозреваемыми в любых преступлениях, совершенных в Бишкеке.

Ранее глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране.

ДВа

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