Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку
26 октября 2020, 15:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Причиной стал его перевод в другой следственный изолятор.
Адвокат экс-президента сообщил, что Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета нацбезопасности в СИЗО-1 Бишкека.
Он также пояснил, что следственный изолятор, откуда перевели Атамбаева, находится в здании киргизских спецслужб. Обычно там находятся подозреваемые в коррупции высокопоставленные чиновники, а также те, кто представляет угрозу безопасности государству, в том числе экстремисты и иностранные наемники.
Теперь Атамбаев будет находиться в СИЗО с обычными уголовниками и подозреваемыми в любых преступлениях, совершенных в Бишкеке.
Ранее глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране.
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