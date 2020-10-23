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Глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране
Руслан Казакбаев и Сергей Лавров. Фото: сайт МИД Киргизии

Люстрации коррумпированных чиновников в Киргизии будут проходить ежедневно.

Об этом заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Киргизии отметил, что «новый премьер-министр и новое правительство проводят бескомпромиссную и непримиримую борьбу с коррупцией, с бандитами, ворами и криминалитетом».

Ранее сообщалось, что новые киргизские власти пообещали исключить политические преследования.

ДВа

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