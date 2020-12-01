Штаб Трампа планирует на этой неделе представить свидетельства нарушений на выборах в Неваде
1 декабря 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представители штаба действующего президента США, республиканца Дональда Трампа на этой неделе планируют представить свидетельства нарушений при голосовании на выборах лидера страны в штате Невада.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила, что на этой неделе штат, за которым следует пристально наблюдать, это Невада. По ее словам, суд позволил республиканцам представить свидетельства очевидцев предполагаемых нарушений.
Ранее бывшая законодатель из числа республиканцев Шэрон Энгл при поддержке консервативной организации The Election Integrity Project подавала иск в Неваде в целях приостановки подсчета голосов на выборах президента Соединенных Штатов Америки в связи с якобы имевшими место нарушениями при голосовании.
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