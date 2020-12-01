США заинтересованы в приобретении российских Ми-24 и Ан-2 для обучения американских инструкторов
1 декабря 2020, 07:43[ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны Соединенных Штатов заинтересовано в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 в целях ознакомления американских инструкторов с их возможностями.
В уведомлении к потенциальному контракту отмечается, что в целях ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут принимать участие в качестве реалистичного условного противника два летательных аппарата, которые предоставит подрядчик.
Согласно последней информации RT, речь в тексте идет о вертолете Ми-24 (или Ми-17) и самолете Ан-2.
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