Путин наградил членов экипажа сбитого в небе Армении вертолета Ми-24 орденами Мужества
14 ноября 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 14 ноября, наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, который был сбит Азербайджаном в Армении.
В сообщении подчеркивается, что Владимир Путин своим Указом наградил старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, которые они проявили при исполнении воинского долга.
Напомним, 9 ноября, Министерство обороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит вне зоны боевых действий в воздушном пространстве над территорией Армении.
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