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Путин наградил членов экипажа сбитого в небе Армении вертолета Ми-24 орденами Мужества

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин наградил членов экипажа сбитого в небе Армении вертолета Ми-24 орденами Мужества
президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 14 ноября, наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, который был сбит Азербайджаном в Армении.

В сообщении подчеркивается, что Владимир Путин своим Указом наградил старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, которые они проявили при исполнении воинского долга.

Напомним, 9 ноября, Министерство обороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит вне зоны боевых действий в воздушном пространстве над территорией Армении.

ЕТ

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