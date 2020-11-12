МИД России отреагировал на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24
12 ноября 2020, 20:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В МИД РФ прокомментировали слова посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы о крушении вертолета Ми-24. Он ранее заявил, что "на войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет".
"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - заявляет МИД. "Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных". Дипведомство также надеется, что Баку более не позволит себе "никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".
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