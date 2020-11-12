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МИД России отреагировал на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МИД России отреагировал на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24
здание МИД, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В МИД РФ прокомментировали слова посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы о крушении вертолета Ми-24. Он ранее заявил, что "на войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет".

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - заявляет МИД. "Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных". Дипведомство также надеется, что Баку более не позволит себе "никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

НС

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